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В Кемеровской области снова вспыхнул торговый центр

Огонь охватил 1 тысячу 600 квадратных метров здания

Торговый центр города Мыски Кемеровской области загорелся во вторник, 18 декабря. Площадь пожара достигла 1 тыс. 600 кв. метров. На место прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время огонь локализован на 900 кв. м, сообщает Пятый канал.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники и посетители ТЦ эвакуировались самостоятельно. 

Вера СВЕТЛОВА
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