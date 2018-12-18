В Кемеровской области снова вспыхнул торговый центр

Огонь охватил 1 тысячу 600 квадратных метров здания

Торговый центр города Мыски Кемеровской области загорелся во вторник, 18 декабря. Площадь пожара достигла 1 тыс. 600 кв. метров. На место прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время огонь локализован на 900 кв. м, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники и посетители ТЦ эвакуировались самостоятельно.