В Кемеровской области снова вспыхнул торговый центр

Нибиру
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Торговый центр города Мыски Кемеровской области загорелся во вторник, 18 декабря. Площадь пожара достигла 1 тыс. 600 кв. метров. На место прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время огонь локализован на 900 кв. м, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники и посетители ТЦ эвакуировались самостоятельно.
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