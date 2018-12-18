Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье спасают дальнобойщика

Всех, кто может оказать помощь, попросили откликнуться

Дальнобойщику Евгению, попавшему в аварию под Подольском, помогли жители Московской области.

"Узнав о беде, я и другие местные жители выехали на помощь. Привезли еды, кофе, развели костер, сварили картофель", – рассказал подольчанин Александр интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По теме

По словам водителя большегруза, ехавший перед ним автомобиль резко затормозил, а на встречную полосу он не смог выехать из-за потока машин. Дальнобойщик направил машину в кювет и перевернулся. Дома в Петропавловске Евгения ждут беременная жена и двое детей, однако он не может покинуть место аварии, так как отвечает за груз.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Лавров смутил иностранного журналиста

Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей