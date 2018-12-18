В Подмосковье спасают дальнобойщика

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Дальнобойщику Евгению, попавшему в аварию под Подольском, помогли жители Московской области.
"Узнав о беде, я и другие местные жители выехали на помощь. Привезли еды, кофе, развели костер, сварили картофель", – рассказал подольчанин Александр интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По словам водителя большегруза, ехавший перед ним автомобиль резко затормозил, а на встречную полосу он не смог выехать из-за потока машин. Дальнобойщик направил машину в кювет и перевернулся. Дома в Петропавловске Евгения ждут беременная жена и двое детей, однако он не может покинуть место аварии, так как отвечает за груз.
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