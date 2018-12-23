Нибиру
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Стихия может ударить по прибрежным районам островов Суматра и Ява. Об этом сообщил со ссылкой на представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает агентство Antara.
"Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям", – отметил он.
По последним данным, в результате цунами погибли 222 человека. 28 пропали без вести, пострадали – 843.
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