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Индонезии грозят новые цунами

Местных жителей предупредили об опасности

Стихия может ударить по прибрежным районам островов Суматра и Ява. Об этом сообщил  со ссылкой на представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает агентство Antara.

"Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям", – отметил он.

По последним данным, в результате цунами погибли 222 человека. 28 пропали без вести, пострадали – 843.

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