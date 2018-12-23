Местных жителей предупредили об опасности

Стихия может ударить по прибрежным районам островов Суматра и Ява. Об этом сообщил со ссылкой на представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает агентство Antara.

"Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям", – отметил он.



По последним данным, в результате цунами погибли 222 человека. 28 пропали без вести, пострадали – 843.