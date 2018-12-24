Раскрыты подробности смерти известного шахматиста в Москве

Рассказ прохожего опровергает версию об алкогольном опьянении

Эдуард Дубов был трезв, когда его нашли возле столичного источника. Очевидец сообщил, что рядом с мужчиной не было спиртных напитков. Более того, ученый, который подавал признаки жизни, был тепло одет.

Москвич, который обнаружил замерзшего Дубова и вызвал бригаду "скорой помощи", отметил, что рядом с математиком лежала сумка. Медикам не удалось спасти шахматиста, несмотря на все усилия.

Как стало известно изданию "Московский комсомолец", Дубов был осторожным человеком и не ушел бы никуда в здравом уме на ночь глядя. Правда, недавно он едва не пропал во время прогулки, но помощница по хозяйству его вовремя нашла.

Как напоминает телеканал "МИР24", математик, не приходя в сознание, скончался в 31-й столичной больнице от переохлаждения.

Дубов был почетным членом Международной шахматной федерации и международным арбитром.