В городе объявлен режим ЧС

Рано утром 31 декабря из Магнитогорска пришла срочная новость – в одном из панельных домов по проспекту Карла Маркса произошло обрушение подъезда. В результате десятки человек оказались под завалами. "Утро" внимательно следит за развитием событий.

13:14. Объявлены суммы компенсации семьям погибших и пострадавших – 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальные власти региона.

13:12. Хорошие новости. Из 79 двух пропавших без вести жильцов 28 вышли на связь. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора Челябинской области. Поиски пропавших осложняются угрозой новых обрушений – соседние подъезды не внушают доверия своей устойчивостью.

12:07. Момент взрыва в доме запечатлела камера видеонаблюдения.

11:02. Основная версия происшествия – взрыв бытового газа. Впрочем, ФСБ пока прорабатывает все возможные сценарии ЧП.

10:56. Появилось видео с места обрушения многоэтажки в Магнитогорске.

10:40. Замгубернатора региона Олег Климов рассказал о том, что в рухнувшем подъезде по документам проживали 110 человек. Из них троих удалось достать живыми из-род завалов, еще трое погибли, а 19 жильцов спасателям удалось эвакуировать. Остальных жильцов пока ищут.

"Они могут находиться под завалами, могут находиться у родственников, могут находиться на отдыхе где-то в других местах", – цитирует Климова РИА "Новости".

По его словам, характер разрушений говорит о том, что эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, которая расположена прямо над аркой здания.

10:28. В городе объявлен режим чрезвычайно ситуации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы Челябинской области Дмитрия Федечкина.

10:22. Как рассказали изданию "Верстов. Инфо" непосредственные очевидцы ЧП, примерно в 6:00 дом буквально начал "ходить ходуном" – прогремел взрыв. При этом стоял заметный запах бытового газа.

"Открытого горения не видно. Но пока мы стояли, подъехали шесть пожарных расчетов. Там остались люди, которые, видимо, не смогли выбраться и кричали, просили о помощи", – поделился один из очевидцев произошедшего.

10:18. В Сети появились кадры с места кошмарного происшествия.

Печально...

МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR — Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) 31 декабря 2018 г.

10:10. На данный момент известно, что жертвами происшествия стали три человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Судьба еще 79 человек неизвестна, сообщил замгубернатора Челябинской области Олег Климов, передает РИА "Новости".