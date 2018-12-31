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Рано утром 31 декабря из Магнитогорска пришла срочная новость – в одном из панельных домов по проспекту Карла Маркса произошло обрушение подъезда. В результате десятки человек оказались под завалами. "Утро" внимательно следит за развитием событий.
13:14. Объявлены суммы компенсации семьям погибших и пострадавших – 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальные власти региона.
13:12. Хорошие новости. Из 79 двух пропавших без вести жильцов 28 вышли на связь. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора Челябинской области. Поиски пропавших осложняются угрозой новых обрушений – соседние подъезды не внушают доверия своей устойчивостью.
12:07. Момент взрыва в доме запечатлела камера видеонаблюдения.
11:02. Основная версия происшествия – взрыв бытового газа. Впрочем, ФСБ пока прорабатывает все возможные сценарии ЧП.
10:56. Появилось видео с места обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
10:40. Замгубернатора региона Олег Климов рассказал о том, что в рухнувшем подъезде по документам проживали 110 человек. Из них троих удалось достать живыми из-род завалов, еще трое погибли, а 19 жильцов спасателям удалось эвакуировать. Остальных жильцов пока ищут.
"Они могут находиться под завалами, могут находиться у родственников, могут находиться на отдыхе где-то в других местах", – цитирует Климова РИА "Новости".
По его словам, характер разрушений говорит о том, что эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, которая расположена прямо над аркой здания.
10:28. В городе объявлен режим чрезвычайно ситуации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы Челябинской области Дмитрия Федечкина.
10:22. Как рассказали изданию "Верстов. Инфо" непосредственные очевидцы ЧП, примерно в 6:00 дом буквально начал "ходить ходуном" – прогремел взрыв. При этом стоял заметный запах бытового газа.
"Открытого горения не видно. Но пока мы стояли, подъехали шесть пожарных расчетов. Там остались люди, которые, видимо, не смогли выбраться и кричали, просили о помощи", – поделился один из очевидцев произошедшего.
10:18. В Сети появились кадры с места кошмарного происшествия.
Печально...— Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) 31 декабря 2018 г.
МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR
10:10. На данный момент известно, что жертвами происшествия стали три человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Судьба еще 79 человек неизвестна, сообщил замгубернатора Челябинской области Олег Климов, передает РИА "Новости".
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