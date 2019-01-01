Авария случилась на той же улице, где днем ранее обвалился подъезд многоэтажки. Погибли три человека

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль. Место ЧП оцепили полицейские,сообщает телеграмм-канал Readovka.

После информацию о взрыве опубликовало радио "Говорит Москва". По их данным, инцидент произошел на ул. Карла Маркса, где еще вчера рухнул жилой подъезд многоэтажки. Со ссылкой на жильцов района, издание сообщило, что вероятно могло загореться маршрутное такси.

По предварительной версии, автомобиль работал на газу: сначала взорвался бак, а потом лопнули колеса.

В результате взрыва погибли три человека, сообщил губернатор Челябинской области в своем телеграмм-канале.

"В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Дальнейшая информация уточняется", – сообщила пресс-служба политика.