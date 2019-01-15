В Саратовской области в школе произошло ЧП

Предварительной причиной происшествия стало скопление снега

Под Саратовом в школе рухнула крыша, к счастью, никто не пострадал.

"В городе Новоузенск на улице Московская произошло обрушение части кровли средней школы номер 8 из-за превышения нагрузки снега", – рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб региона. Он добавил, что площадь обрушения равна 150 кв. метрам.

Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы.

