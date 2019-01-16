В Крыму шпионил агент СБУ

Диверсант с позывным "Рыжий" попался в Воронеже

Леонида Каплуна добровольно-принудительно переквалифицировали из водителя пассажирского автобуса "Киев – Симферополь – Севастополь" в Джеймса Бонда. Точнее, он совмещал два вида деятельности, после того как его завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Произошло это, по словам самого Каплуна, на границе.

"Ко мне подошел сотрудник в камуфляже, не представился, но показал удостоверение Службы безопасности Украины. Он сказал, чтобы я и в дальнейшем пересекал границу без проблем, мне нужно предоставлять информацию о том, что происходит на той стороне – в Крыму", – рассказал задержанный сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, передают "Вести – Воронеж".

Затем в "будочке" стороны закрепили договоренность подписью. Новому агенту присвоили позывной "Рыжий".

"Из-за цвета волос", – пояснил пойманный шпион.

С тех пор он сдавал украинцам места расположения российской армии в Крыму, рассказывал о передвижениях военной техники по полуострову. В Незалежной также интересовались составом пограничников в пункте пропуска "Армянск".

В конце прошлого года 31-летнего диверсанта разоблачили. Он преспокойно ехал по Воронежу, как вдруг его остановили для проверки документов.



"Такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 "Шпионаж", но поскольку Каплун не успел совершить преступное деяние, то уголовное дело не возбуждалось", – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Агента СБУ отправили восвояси. Теперь ему въезд в Россию строго-настрого запрещен на целых 20 лет.