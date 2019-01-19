Напавшего на женщину россиянина арестовали в Норвегии

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Сегодня суд избрал меру пресечения. Россиянина отправили под стражу на четыре недели, передает телекомпания NRK.
Напомним, мужчина прибыл в Норвегию в четверг, 17 января. Инцидент случился в тот же день – в супермаркете в Осло он напал с ножом на женщину. Как сообщалось накануне, пострадавшая в больнице. Двадцатилетнего гражданина РФ подозревают в совершении теракта.
Ранее в посольстве России в Осло сообщили, что личность мужчины уже установлена. Дипломаты обсуждают ситуацию с норвежскими правоохранителями.
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