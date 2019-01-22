Захвачен российский самолет. Последние подробности

На борту воздушного судна произошла внештатная ситуация

Пассажир рейса Сургут – Москва во время полета потребовал, чтобы лайнер направили в Афганистан.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс". В справочной службе аэропорта Сургута рассказали, что рейс выполняет компания "Аэрофлот".

Как передает Telegram-канал RT, "Национальный антитеррористический комитет" проверяет информацию об инциденте на борту самолета. Неизвестно, есть ли у захватчика оружие.

По информации Telegram-канала Mash, лайнер сел в Ханты-Мансийске. "Аэрофлот" подтвердил информацию о том, что захваченный самолет приземлился. Об этом стало известно из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти".

Экипаж якобы убедил захватчика в том, что самолет необходимо дозаправить. Согласно источнику, захватчика задержали, но сотрудники правоохранительных органов не нашли у него оружия. Россиянин, как информирует агентство РИА "Новости", пьян. Личность захватчика раскрыли.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил информацию о задержании мужчины.

Судя по данным авиапортала Flightradar24.com, воздушное судно изменило курс полета в районе населенного пункта Югорск и возвращается в аэропорт вылета – "Шереметьево". Согласно сайту, лайнеру якобы потребовалась срочная посадка из-за потери радиосвязи.

Инсайдер из экстренных служб заявил агентству ТАСС, что на борту произошел "факт хулиганства".

Источники сообщают, что захватившему самолет мужчине, вероятно, около 40 лет. Телеканалу "РЕН ТВ" стало известно, что он вооружен. На борту самолета находится 75 пассажиров, среди которых 5 детей, в том числе младенец, и 7 членов экипажа.

Telegram-канал LIFE SHOT узнал, что вице-губернатор ХМАО направляется в аэропорт Ханты-Мансийска.

По предварительной информации, захватчик может быть психически нездоровым. По словам собеседника агентства "Интерфакс", россиянина несколько раз задерживали за административные нарушения, которые он якобы совершал в нетрезвом виде.

По последним данным, мужчину уже задержали. Однако позже появились сообщения, что он все еще остается на борту самолета.

На территории вокруг лайнера дежурят сотрудники Росгвардии, снайперы, пожарные и медики. Между тем командир захваченного самолета обратился к напуганным пассажирам. Он сообщил, что "экипаж ждет дозаправку" и на это уйдет примерно 15 минут, передает телеграм-канал MASH.

Силовики взяли самолет штурмом. MASH со ссылкой на пассажиров пишет, что захватчика скрутили. Мужчина пьян. Задержание подтвердили в СК РФ. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Как сообщили в Следственном комитете, буйный пассажир оказался жителем Сургута.

При операции силовиков никто из экипажа и пассажиров не пострадал. В Москву отправят резервный борт, сообщили в "Аэрофлоте". Об этом пишет телеграм-канал RT.