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Что известно о захватчике российского самолета

Фото: www.globallookpress.com
Устроившего нештатную ситуацию во время рейса Сургут – Москва мужчину задержали

Информация о ЧП с самолетом, который неадекватный пассажир потребовал развернуть в Афганистан, пока разнится. На борту воздушного судна находится 75 человек.

Так, ряд СМИ сообщает, что мужчина был вооружен. "Интерфакс" пишет, что оружия у него при себе не было. РИА "Новости" передает со ссылкой на источник, что захватчик самолета, предположительно, был пьян.

Как сообщалось ранее, самолет посадили в аэропорту Ханты-Мансийска. В здание не пускают пассажиров и журналистов, пишет информагентство. К зоне оцепления подъехали кареты "скорой помощи".

По последним данным, мужчину, личность которого уже установлена, задержали, информирует "Лента.ру". Сообщение подтвердили в НАК, отмечает РИА "Новости".

Уточняется, что устроивший ЧП пассажир все еще находится на борту самолета.

Чуть позже силовики взяли штурмом воздушное судно и скрутили захватчика, который оказался ранее судимым жителем Сургута. Задержание подтвердили в СК. Против буйного пассажира завели уголовное дело.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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