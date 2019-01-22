Что известно о захватчике российского самолета
Информация о ЧП с самолетом, который неадекватный пассажир потребовал развернуть в Афганистан, пока разнится. На борту воздушного судна находится 75 человек.
Так, ряд СМИ сообщает, что мужчина был вооружен. "Интерфакс" пишет, что оружия у него при себе не было. РИА "Новости" передает со ссылкой на источник, что захватчик самолета, предположительно, был пьян.
Как сообщалось ранее, самолет посадили в аэропорту Ханты-Мансийска. В здание не пускают пассажиров и журналистов, пишет информагентство. К зоне оцепления подъехали кареты "скорой помощи".
По последним данным, мужчину, личность которого уже установлена, задержали, информирует "Лента.ру". Сообщение подтвердили в НАК, отмечает РИА "Новости".
Уточняется, что устроивший ЧП пассажир все еще находится на борту самолета.
Чуть позже силовики взяли штурмом воздушное судно и скрутили захватчика, который оказался ранее судимым жителем Сургута. Задержание подтвердили в СК. Против буйного пассажира завели уголовное дело.
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