Тяжелый бомбардировщик разбился в Мурманской области

Кадры жесткой посадки самолета ТУ-22М3 появились в Сети.

Бомбардировщик рухнул практически перед очевидцем, который снимал видео. В ролике видно, как самолет заходит на посадку. Затем он разламывается пополам от удара о взлетно-посадочную полосу и загорается.

Трагедия произошла 22 января. ТУ-22М3 разбился в Оленегорске. На борту было четыре человека. Трое погибли, за жизнь четвертого борются врачи.