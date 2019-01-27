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Крушение Ту-22М3 попало на видео

Фото: Тарасенков Александр/Интерпресс/ТАСС
Тяжелый бомбардировщик разбился в Мурманской области

Кадры жесткой посадки самолета ТУ-22М3 появились в Сети.

Бомбардировщик рухнул практически перед очевидцем, который снимал видео. В ролике видно, как самолет заходит на посадку. Затем он разламывается пополам от удара о взлетно-посадочную полосу и загорается.

Трагедия произошла 22 января. ТУ-22М3 разбился в Оленегорске. На борту было четыре человека. Трое погибли, за жизнь четвертого борются врачи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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