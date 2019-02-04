Число жертв пожара в центре Москвы выросло до шести человек

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Тела еще двух погибших спасатели обнаружили при разборе завалов.
Об этом сообщили в экстренных службах РИА "Новости". Ранее речь шла о четырех жертвах.
Известно, что среди погибших в пожаре есть один несовершеннолетний. Возгорание носит повышенной уровень сложности. Возможной причиной названо неисправное электрооборудование.
Напомним, огонь потушен сегодня, 4 февраля, в начале шестого утра. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они экстренно госпитализированы в Институт имени Склифосовского.
Всего из дома на Никитском бульваре Москвы эвакуировали 42 жильца, среди которых 8 детей. Сейчас они находятся в гостиницах Центрального административного округа.
По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено уголовное дело.
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