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Число жертв пожара в центре Москвы выросло до шести человек

Среди жертв есть несовершеннолетний

Тела еще двух погибших спасатели обнаружили при разборе завалов.

Об этом сообщили в экстренных службах РИА "Новости". Ранее речь шла о четырех жертвах. 

Известно, что среди погибших в пожаре есть один несовершеннолетний. Возгорание носит повышенной уровень сложности. Возможной причиной названо неисправное электрооборудование. 

Напомним, огонь потушен сегодня, 4 февраля, в начале шестого утра. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они экстренно госпитализированы в Институт имени Склифосовского.

Всего из дома на Никитском бульваре Москвы эвакуировали 42 жильца, среди которых 8 детей. Сейчас они находятся в гостиницах Центрального административного округа.

По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено уголовное дело.

Ксения АНДРЕЕВА
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