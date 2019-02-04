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В ЧП с дочерью Башмета погибли люди

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Горит здание в центре Москвы

В доме 12 на Никитском бульваре живут знаменитости – актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская и дочь известного музыканта Юрия Башмета. Именно в квартире наследницы знаменитости вспыхнул огонь.

Сама она не пострадала, передает Mash. Погибли четыре человека. Трое из них скончались на месте происшествия, четвертый – во время эвакуации.

Огонь полыхал на площади 1 тыс. кв. м, заявили в МЧС по Москве.

Двое пострадавших, которые отравились продуктами горения и получили ожоги дыхательных путей, доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в среднем. Одного человека ищут.

Возгорание началось на четвертом и пятом этажах. Ему присвоили повышенный уровень сложности. На площади 300 кв. м обрушились перекрытия. На месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики.

В 03:49 пожар был локализован, а в 05:10 потушен, сообщили в столичном главке МЧС. Жильцам разрешили вернуться в квартиры, которые не пострадали от огня. 

Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. Заведено уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Скорее всего, загорелись деревянные перекрытия. Огонь вспыхнул в крыле, где находится квартира Дапкунайте.

Из дома успели эвакуировать 42 жильца, в числе которых восемь детей. Они находятся на улице.

Ранее поступала информация, что погибли два человека, минимум трое пострадали.

Полина ДОРОЖКИНА
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