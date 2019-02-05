В Санкт-Петербурге лед убил студента

С крыши на прохожих внезапно обрушились сосульки

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на людей на улице упала глыба люда. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что в результате погиб один человек.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – цитирует представителя ведомства FlashNord.

При этом еще один прохожий получил ранения. Его доставили в больницу.