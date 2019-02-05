В Санкт-Петербурге лед убил студента

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В Петроградском районе Санкт-Петербурга на людей на улице упала глыба люда. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что в результате погиб один человек.
"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – цитирует представителя ведомства FlashNord.
При этом еще один прохожий получил ранения. Его доставили в больницу.
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