Не день шахтера: горняки попали под завал в Кемерово

Второй несчастный случай в регионе произошел с рабочими на рудниках

В Кемеровской области в результате взрыва метана на ЧП на шахте имени С.Д. Тихонова случилось ЧП – обвалилась порода.



Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минэнергео региона, в шахте на тот момент находилось 190 горняков. К счастью, в районе завала были лишь 10 человек. Жертвой происшествия стал один рабочий, которого задавило рудой насмерть.

Сейчас работы на шахте приостановлены, заявил губернатор Кемерово Сергей Цивилев.

"Все шахтеры выведены на поверхность. На месте работает специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося… Угрозы жизни другим шахтерам нет, поэтому спокойно можем разобраться в сложившейся ситуации", – рассказал Цивилев.

Это уже второй эксцесс с горняками за сегодня, Ранее утром в Кемерово произошло ДТП – грузовик с 21 горнорабочим сорвался с обрыва, в результате чего погибли шестеро.