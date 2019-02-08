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Националисты атаковали консульство РФ в Харькове

Фото: www.globallookpress.com
Радикалы устроили пикет у дипломатического учреждения

В пятницу, 8 февраля, около сотни участников радикальных украинских организаций забросали здание Генерального консульства России в Харькове яйцами и зеленкой.

По сообщению телеканала "UA Харьков", националисты заявили, что протестуют против запланированной на 8 февраля встречи с городскими "пророссийскими организациями" в консульстве.

По словам сотрудника управления превентивной деятельной Нацполиции области Станислава Коваля, полицейские не зафиксировали правонарушений во время акции.

В Сети над очередной выходкой украинцев посмеялись, вспомнив грандиозные планы лидера Незалежной Петра Порошенко по вступлению в Евросоюз.

"И они еще удивляются тому, что их никто не хочет брать в ЕС?" – отмечает Telegram-канал "Выпускайте Кракена".

Валентина МАЙОРОВА
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