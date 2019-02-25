В Москве эвакуировали "Атриум"

Торговый центр опять потеряет деньги из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов вывели 25 февраля покупателей и сотрудников из ТРК "Атриум", а также еще из 29 столичных объектов из-за угрозы взрывов. Всего в целях безопасности свои дела прервали около 20 тыс человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как передает агентство РИА Новости, эвакуация проходила также, например, в Мосгорсуде, ТЦ "Тиара" на Мичуринском проспекте и нескольких ТЭЦ.

Сообщения о бомбе в "Атриуме" полицейские проверяли совсем недавно – 19 февраля. С января 2019-го в России началась новая волна звонков о "минировании" различных зданий в разных городах страны.