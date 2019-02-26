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Попал метеорит: озвучена одна из версий взрыва на российском судне

Фото: pixabay.com
"Партизан" получил странную пробоину

Повреждения заставят экспертов поломать голову.

Случившийся накануне взрыв на российском судне мог произойти из-за метеорита либо попадания снаряда. Об этом говорит вид пробоины в борту.

По словам представителя компании "Гудзон", которой принадлежит судно, взрыв произошел в носовой его части.

"Пробоина почти правильной треугольной формы, ведущая в одно из технических помещений в носовой части судна. При этом вполне четко видно, что листы обшивки и часть судового набора сильно вогнуты во внутрь помещения, а не наружу", – сообщил Валерий Улискин в беседе с "Интерфаксом".

Несколько версий произошедшего уже есть, но окончательный ответ эксперты дадут только после проверки.

"О причинах взрыва и пробоины пока судить рано, ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита, а в море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше",

– отметил он.

Напомним, ЧП случилось в Японском море. В результате взрыва никто не пострадал, судно продолжает путь в Южную Корею.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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