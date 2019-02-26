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Повреждения заставят экспертов поломать голову.
Случившийся накануне взрыв на российском судне мог произойти из-за метеорита либо попадания снаряда. Об этом говорит вид пробоины в борту.
По словам представителя компании "Гудзон", которой принадлежит судно, взрыв произошел в носовой его части.
"Пробоина почти правильной треугольной формы, ведущая в одно из технических помещений в носовой части судна. При этом вполне четко видно, что листы обшивки и часть судового набора сильно вогнуты во внутрь помещения, а не наружу", – сообщил Валерий Улискин в беседе с "Интерфаксом".
Несколько версий произошедшего уже есть, но окончательный ответ эксперты дадут только после проверки.
"О причинах взрыва и пробоины пока судить рано, ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита, а в море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше",
– отметил он.
Напомним, ЧП случилось в Японском море. В результате взрыва никто не пострадал, судно продолжает путь в Южную Корею.
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