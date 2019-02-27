Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Взрыв в Каире и его жуткие последствия попали на видео

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения

Пожар сошедшего с рельсов поезда в столице Египта заснят со всех сторон. В Сети уже есть кадры с камер видеонаблюдения. Под их прицел попал момент взрыва. 

Напомним, сегодня, 27 февраля, днем в Каире, в районе станции Рамсис, произошла ужасная трагедия. Поезд врезался в платформу, в результате чего загорелся локомотив, а  затем взорвался бак.

По последней информации, жертвами ЧП стали 28 человек. На месте происшествия работают все экстренные службы. 


Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Евро по 90 рублей - озвучен худший сценарий

Курс рубля обрушится из-за санкций

Вашингтон напугает Москву украинскими ракетами

Американцы нашли пользу от выхода из договора по РСМД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей