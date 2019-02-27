Взрыв в Каире и его жуткие последствия попали на видео

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения

Пожар сошедшего с рельсов поезда в столице Египта заснят со всех сторон. В Сети уже есть кадры с камер видеонаблюдения. Под их прицел попал момент взрыва.

Напомним, сегодня, 27 февраля, днем в Каире, в районе станции Рамсис, произошла ужасная трагедия. Поезд врезался в платформу, в результате чего загорелся локомотив, а затем взорвался бак.

По последней информации, жертвами ЧП стали 28 человек. На месте происшествия работают все экстренные службы.



