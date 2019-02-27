Взрыв в Каире и его жуткие последствия попали на видео

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
204 новости
Пожар сошедшего с рельсов поезда в столице Египта заснят со всех сторон. В Сети уже есть кадры с камер видеонаблюдения. Под их прицел попал момент взрыва.
Напомним, сегодня, 27 февраля, днем в Каире, в районе станции Рамсис, произошла ужасная трагедия. Поезд врезался в платформу, в результате чего загорелся локомотив, а затем взорвался бак.
По последней информации, жертвами ЧП стали 28 человек. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Курс рубля обрушится из-за санкций
Американцы нашли пользу от выхода из договора по РСМД