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Надышавшийся газом водитель сбил людей под действием наркотика

В результате ДТП погибло два человека

В центре Санкт-Петербурга 24 февраля произошла страшная авария: Мурад Касымов выехал на тротуар. От удара с машиной пострадали 5 человек, двое из которых скончались, троих госпитализировали. Автомобилисту назначили несколько экспертиз, в результате которых выяснилось, что он употреблял запрещенные вещества.

О том, что в крови виновника ДТП нашли следы наркотика, агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как напоминает портал FlashNord, незадолго до происшествия Камысов прямо в машине вдыхал газ из воздушного шарика. Против водителя, который утверждал, что отключился в своем BMW во время движения, возбудили уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА
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