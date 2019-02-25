На надышавшегося газом водителя завели уголовное дело

В состоянии опьянения мужчина задавил несколько человек в Санкт-Петербурге

Мужчине, сбившему 24 февраля нескольких пешеходов на Невском проспекте, предъявлено обвинение. Его подозревают в том, что он сел за руль, надышавшись опьяняющим газом, в результате не справился с управлением и вылетел на тротуар. Два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 30-летний житель города рассказал, что дышал газом из воздушного шарика. После этого он сел за руль BMW, но во время движения "отключился".

Решением суда подозреваемый помещен в следственный изолятор на два месяца.