В Подмосковье произошло уже второе воздушное ЧП за пару дней

В Одинцовском районе потерпел крушение вертолет, на место происшествия выехали экстренные службы.



Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на МЧС.

"Была заявка, сейчас ищем. Сотрудники выехали на место. Ищут по лесам, по полям", – сказали спасатели.

Информации о погибших пока не поступало. Очевидец крушения рассказал, что при аварии пострадали семь человек, сообщает telegram-канала Baza.

Как выяснилось, в действительности информация об аварии с вертолетом оказалась сильно искажённой. Инцидент произошел в Горках-2. Telegram-канал Mash сообщает, что упало не само воздушное судно, а люди выпали из него, после чего на них накинулись бродячие собачки. Свидетелем этой картины стал очевидец, который и позвонил в экстренные службы.

"Их (выпавших пассажиров – прим. ред.) покусали собаки, которых обстреляли с другого вертолета", – сказал очевидец.

Таким образом, сообщение об авиакатастрофе оказалась ложной.

Накануне в Коломне легкомоторный самолет упал на жилой дом.