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Убившего сына жителя Коми отправили в тюрьму

За решеткой преступник проведет 19 лет

Вынесен приговор главе неблагополучного семейства, где разборка между супругами закончилась смертью семимесячного малыша. Мужчину осудили на 19 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК по Республике Коми. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Семейная драма закончилась трагедией в июне прошлого года. Тогда муж с женой за рюмкой повздорили. Последний в пьяном угаре набросился на женщину и детей. 

"25-летний мужчина избил 34-летнюю жену и своих четверых детей. От полученной травмы головы семимесячный ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – сказано в релизе.

Семья относится к разряду проблемных и состоит на профилактическом учете, напоминает FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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