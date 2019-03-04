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Трагедия в Польше попала на видео

Крушение МиГ-29 сняли очевидцы

Падение истребителя зафиксировала свидетельница происшествия на свой смартфон. За кадром слышен женский голос, который повествует о ЧП. 

Жительница Польши рассказывает, что самолетом управлял опытный пилот, который катапультировался и остался жив. Более того, он сумел так приземлиться, что остался не только целым, но и практически невредимым, уточняет "Пятый канал". Летчика отправили на обследование в варшавский Военно-медицинский институт.

Напомним, крушение МиГ-29 произошло сегодня, 4 марта. Он упал в лесу неподалеку от деревни Дргич Мазовецкого воеводства. Предварительной версией ЧП считается отказ обоих двигателей. Однако о причине говорить пока рано, ее выяснит специальная комиссия. 



Ксения АНДРЕЕВА
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