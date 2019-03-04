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В Польше разбился МиГ-29. Как сообщает Wiadomosci, ЧП произошло в гмине Сточек в Мазовецком воеводстве примерно в 70 км от Варшавы. По словам очевидцев, пилот катапультировался. Позже СМИ со ссылкой на представителей Воздушных сил Польши передали, что он выжил и сейчас находится в больнице.
Разбившуюся машину также нашли – истребитель сгорел в лесу. МиГ-29 принадлежал части, дислоцированной в Миньск-Мазовецки.
На данный момент в составе Воздушных сил Польши более 30 истребителей КБ Микояна. В последнее время аварии с МиГ-29 участились, особенно на Украине, так как самолеты не модернизируются должным образом, а их техническое состояние оставляет желать лучшего.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) 4 марта 2019 г.
A Polish MIG-29 has crashed in Stoczek, pilot ejected but is missing. #Poland pic.twitter.com/AQnWZ8fIwv
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