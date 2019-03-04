Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Польше разбился МиГ-29

Фото: flickr.com
Самолет рухнул в лес

В Польше разбился МиГ-29. Как сообщает Wiadomosci, ЧП произошло в гмине Сточек в Мазовецком воеводстве примерно в 70 км от Варшавы. По словам очевидцев, пилот катапультировался. Позже СМИ со ссылкой на представителей Воздушных сил Польши передали, что он выжил и сейчас находится в больнице.

Разбившуюся машину также нашли – истребитель сгорел в лесу. МиГ-29 принадлежал части, дислоцированной в Миньск-Мазовецки.

На данный момент в составе Воздушных сил Польши более 30 истребителей КБ Микояна. В последнее время аварии с МиГ-29 участились, особенно на Украине, так как самолеты не модернизируются должным образом, а их техническое состояние оставляет желать лучшего.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей