"Бред по-американски": в США нелепо оправдались за мину в чемодане дипломата

В Госдепе развели руками

Вашингтон дал весьма невнятное объяснение инциденту, который в российском МИД посчитали провокацией.

В Госдепе, наконец, дали ответ на запрос нашей стороны о мине в багаже американского дипломата, которого задержали накануне в аэропорту Шереметьево. В Штатах ситуацию сочли исчерпанной. Мол, мина была безопасной для окружающих, а потому и говорить не о чем.

"Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было",

– цитирует ТАСС представителя Госдепартамента.

Напомним, мину в багаже американского дипломата обнаружили накануне в столичном аэропорту Шереметьево. Боеприпас был со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Несмотря на якобы безопасность мины, которую гражданин США "приобрел для личной коллекции", МИД РФ счел случившееся провокацией.

Между тем россияне выразили возмущение тем, что американец легко отделался. Часть публики заподозрила, что США что-то готовят. В Сети бурно обсуждают происшествие в воздушной гавани (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Проверяют работу служб безопасности так. Видимо, уже что-то задумали", "Бред по американски!" "Ярко выраженная провокационная ситуация..." "Если завтра наш дипработник такое же попробует организовать, то какая реакция будет со стороны госдепа США? Все ресурсы шум такой поднимут, что..." "Мина-шутиха.Пошутил госдеп.Уж и пошутить нельзя", "А что она там в принципе делала!?? У сотрудника посольства в багаже? Проверять их всех полностью и прямую кишку тоже.."

– пишут комментаторы.

