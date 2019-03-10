В крушении пассажирского "Боинга" погибли россияне

Лайнер рухнул в Эфиопии сегодня утром

На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился на пути в Кению, было трое граждан России. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.

Сейчас в Аддис-Абебе проходит пресс-конференция.

Всего на борту Boeing 737, летевшего в Найроби, было 157 человек:49 пассажиров и 8 членов экипажа. Об авиакатастрофе стало известно сегодня утром. Самолет пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Как стало известно ранее, при крушении никто не выжил. Лайнер разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В списках погибших – граждане 33 государств, напоминает ТАСС.

Информацию о россиянах, ставших жертвами крушения, публикует телеграм-канал Mash.