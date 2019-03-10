В крушении пассажирского "Боинга" погибли россияне

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На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился на пути в Кению, было трое граждан России. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.
Сейчас в Аддис-Абебе проходит пресс-конференция.
Всего на борту Boeing 737, летевшего в Найроби, было 157 человек:49 пассажиров и 8 членов экипажа. Об авиакатастрофе стало известно сегодня утром. Самолет пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Как стало известно ранее, при крушении никто не выжил. Лайнер разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В списках погибших – граждане 33 государств, напоминает ТАСС.
Информацию о россиянах, ставших жертвами крушения, публикует телеграм-канал Mash.
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