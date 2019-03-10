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Пассажирский Boeing разбился в Эфиопии

На борту было 157 человек

Лайнер Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение в Эфиопии. На борту самолета Boeing 737 было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Пассажирское судно пропало с радаров спустя шесть минут после взлета.

Информацию подтвердил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в своем Twitter. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Катастрофа произошла сегодня утром.

Самолет следовал из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, в столицу Кении. На место выехали экстренные службы.

Данных о россиянах на борту рухнувшего лайнера пока нет, сообщили в посольстве РФ в Кении. Об этом пишет телеграм-канал RT.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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