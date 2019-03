Пассажирский Boeing разбился в Эфиопии

Лайнер Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение в Эфиопии. На борту самолета Boeing 737 было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Пассажирское судно пропало с радаров спустя шесть минут после взлета.

Информацию подтвердил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в своем Twitter. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Катастрофа произошла сегодня утром.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.