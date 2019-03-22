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Российское посольство в Греции рассказало о взрыве

Фото: facebook.com/RusEmbGreece
Нашим дипломатам не привыкать к таким нападениям

В ночь на 22 марта двое неизвестные устроили переполох у стен здания консульского отдела посольства РФ в Афинах. Двое человек на байке налету бросили гранату в полицейскую будку около здания.

Подвергшееся атаке российское посольстве возмутилось произошедшим. Тем не менее, там подчеркнули, что нападение никак не повлияло на работу как консульского отдела, так и всего учреждения в целом.

По словам пресс-аташе посольства РФ в Афинах Василия Гаврилова, все обошлось без серьезных последствий.

"Будке нанесен незначительный материальный ущерб", - цитирует его РИА "Новости".

МВД Греции отметило, что из-за невысокой мощности снаряда обошлось без крупного ущерба.

"Взрыв был малой силы. В момент нападения в будке никто не находился, однако хлопок и вспышку заметили служащие диппредставительства. Они просмотрели запись с камер внешнего наблюдения и предупредили о случившемся греческую полицию", – цитирует ТАСС источники в греческом ведомстве.

Местная полиция сейчас ищет нападавших, и уже есть некоторые зацепки. Как рассказал генеральный секретарь Союза полицейских служащих Греции Никос Ригас, неподалеку от российского учреждения в центре города обнаружен сожженный мотоцикл. Вероятно, он принадлежал нападавшим.

Интересно, что примерно три года назад такое на посольство РФ было совершено же нападение – совпадения есть вплоть до деталей. Тогда, в ноябре 2016 года, анархисты из Группы революционной самобороны, также проезжая на мотоцикле, бросили гранату в ту самую полицейскую будку, отмечает греческое издание Newsit.gr.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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