Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На юге Москвы грузовик насмерть задавил водителя и пассажира такси

Большая машина опрокинулась на легковушку

Практически одновременно со смертельным ДТП в Екатеринбурге авария произошла в столице. На юге Москвы грузовик со щебнем упал на легковую машину такси. 

По одной информации, погибших двое: водитель и пассажир помятого автомобиля, - пишет LIFE SHOT. По другой – жертвой происшествия стал один человек, еще один пострадал, передает РИА "Новости". 

Другие подробности ДТП на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ИNNA (@inna_baulina)

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно рассмотреть, как большой автомобиль на большой скорости протаранил легковушку. Затем, по всей вероятности, водитель груженой машины не справился с управлением, ее занесло. После чего она перевернулась на соседний пострадавший ранее автомобиль.

 


Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей