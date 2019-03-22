На юге Москвы грузовик насмерть задавил водителя и пассажира такси

Большая машина опрокинулась на легковушку

Практически одновременно со смертельным ДТП в Екатеринбурге авария произошла в столице. На юге Москвы грузовик со щебнем упал на легковую машину такси.

По одной информации, погибших двое: водитель и пассажир помятого автомобиля, - пишет LIFE SHOT. По другой – жертвой происшествия стал один человек, еще один пострадал, передает РИА "Новости".

Другие подробности ДТП на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно рассмотреть, как большой автомобиль на большой скорости протаранил легковушку. Затем, по всей вероятности, водитель груженой машины не справился с управлением, ее занесло. После чего она перевернулась на соседний пострадавший ранее автомобиль.



