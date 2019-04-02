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Появился список пострадавших при взрыве в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Один человек получил тяжелые ранения

При взрыве боеприпаса в военной академии в Петербурге ранения получили четверо. У троих травмы легкие, еще один человек тяжело пострадал. Среди раненых есть женщина.

Однако, по информации Министерства обороны РФ, пострадавших – трое. Их жизни вне опасности. В ведомстве уточнили, что "неустановленный безоболочный предмет" взорвался в одном из служебных помещений вуза примерно в 13:30, передает РИА "Новости". 

Список пострадавших появился в телеграм-канале Mash на Мойке. В Сеть выложили видео ЧП с воздуха. Кадры, снятые с помощью квадрокоптера, опубликовал LIFE SHOT.

 

 

Известно также, что покидавших здание курсантов и личный состав тщательно досматривали. Некоторые учащиеся до сих пор не могут выбраться, оставаясь на верхнем этаже, пишет "Говорит Москва".  

Напомним, взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени Можайского. ЧП произошло во время занятий. По предварительным данным, во время переноса сдетонировал боеприпас.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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