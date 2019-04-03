Взрыв в петербургской военной академии оказался не терактом

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Вчерашнее ЧП в стенах Военно-космической академии имени
Можайского в Петербурге не было террористическим актом. Об этом заявил спикер
Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
По его словам, такой вывод сделало следствие на основе имеющихся данных, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Во вторник, 2 апреля, в Петербурге прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент произошел на втором этаже учебного корпуса академии во время переноски боеприпаса.
Политик получил удар со стороны воинственно настроенного радикала