Режиссера Кирилла Серебренникова освободили

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Мосгорсуд заменил Кириллу Серебренникову домашний арест на подписку о невыезде.
Об этом сообщает радио "Говорит Москва".
Также изменена мера пресечения в отношении продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум. Все фигуранты расследования дела о хищении освобождены под расписку о надлежащем поведении.
В ближайшее время Серебренников планирует вернуться к работе, пишет telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
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