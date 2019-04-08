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Режиссера Кирилла Серебренникова освободили

Судья сменил меру пресечения для фигурантов дела "Седьмой студии"

Мосгорсуд заменил Кириллу Серебренникову домашний арест на подписку о невыезде.

Об этом сообщает радио "Говорит Москва".

Также изменена мера пресечения в отношении продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум. Все фигуранты расследования дела о хищении освобождены под расписку о надлежащем поведении.

В ближайшее время Серебренников планирует вернуться к работе, пишет telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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