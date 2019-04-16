Уцелевшие произведения искусства перевезли в мэрию города

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который длился 12 часов, потушили лишь к 11 утра по Москве, хотя огонь был локализован еще ночью. Об этом сообщил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.

По его словам, около 100 пожарных продолжают работать. Однако сейчас перед ними встал вопрос о том, насколько строение устойчиво. Эксперты должны выяснить, можно ли продолжить тушение внутри Собора.

К утру 16 апреля также стало известно, что священные реликвии, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, остались целы, сообщает агентство НСН. Помимо этого, спасателям удалось сохранить алтарь и алтарный крест собора.

По предварительной версии, пожар начался из-за ремонтных работ. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля, крышу, а также большую часть кровли. В результате спасательной операции пострадал один пожарный.

Президент страны Эммануэль Макрон, который приехал к месту происшествия вечером 15 апреля, выступил с речью. Дрожащим голосом лидер французов объявил об общенациональном сборе средств на восстановление Собора, пообещав, что привлечет к работам самых талантливых мастеров своего дела со всего мира, передает агентство Reuters.

"Худшего удалось избежать. Ближайшие часы будут сложными, но самое главное – фасад и стены устояли", – заявил Макрон, отметив, что здание – исторический символ Франции, а пожар стал настоящей трагедией.

Как сообщает Telegram-канал RT, семья местных бизнесменов готова выделить €100 млн на его реконструкцию.

Пожар начался в 19:50 по московскому времени 15 апреля. Прокуратора Франции, по информации агентства "ФедералПресс", уже начала расследование этого происшествия.