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СМИ: замешательство сотрудников Нотр-Дама усугубило пожар

Фото: www.globallookpress.com
Служащие Собора слишком поздно вызвали пожарных

Американские журналисты сообщили, что люди, которые работали в Соборе Парижской Богоматери, 23 минуты самостоятельно пытались найти источник возгорания и ликвидировать огонь прежде, чем обратиться за помощью к профессионалам.

Тревожная сирена, как выяснил BuzzFeed, ссылаясь на прокуратуру Парижа, сработала в 18:20 (17:20 по Москве), однако пожарных вызвали лишь в 18:43. Сначала сотрудники предположили, что пожарная сигнализация могла быть ложной. Когда она сработала во второй раз, они поняли, что горит чердак.

При этом газета Le Parisien сообщает, что криминалисты полагают, что вероятной причиной возгорания стали проблемы с электрикой. Однако что именно привело к пожару, не уточняется.

Собор Парижской Богоматери оказался в огне 15 апреля. Пожар тушили больше 12 часов. Ценные предметы искусства и реликвии удалось спасти. Тем не менее полностью разрушился шпиль и крыша здания. 

Фоторепортаж
Шпиль и крыша рухнули: огонь уничтожил Собор Парижской Богоматери
Фото: www.globallookpress.com Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: EPA Фото: EPA
Полина ИВАНОВА
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