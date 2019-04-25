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За взятки задержан глава отдела ФСБ

Представители силовых ведомств находятся под стражей

Список взяточников может пополнить начальник отдела одного из подразделений ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Он попал под подозрение и был задержан.

Предполагается, что он получал взятки в особо крупном размере. Вместе с ним под стражу попали еще два его экс-подчиненных, прежде уволенные "по компрометирующим обстоятельствам". Это Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Как сообщает центр общественных связей Федеральной Службы, представители ведомства работали в связке с Главным военным следственным управлением СК в рамках возбуждения уголовного дела, уточняет URA.RU

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения. 

Ксения АНДРЕЕВА
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