Нибиру
- Ледяной апокалипсис на пороге: Нибиру заморозит Землю
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
254 новости
Список взяточников может пополнить начальник отдела одного из подразделений ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Он попал под подозрение и был задержан.
Предполагается, что он получал взятки в особо крупном размере. Вместе с ним под стражу попали еще два его экс-подчиненных, прежде уволенные "по компрометирующим обстоятельствам". Это Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Как сообщает центр общественных связей Федеральной Службы, представители ведомства работали в связке с Главным военным следственным управлением СК в рамках возбуждения уголовного дела, уточняет URA.RU.
Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России
Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием