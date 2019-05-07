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В Белоруссии арестовали россиян

Фото: www.globallookpress.com
Задержанные попали под подозрение КГБ

Взяточничество стало причиной, по которой граждане РФ попали под стражу. Троих россиян задержали сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

Об этом рассказали в нашем посольстве в Минске, куда поступило соответствующее извещение. Российские дипломаты уже приняли необходимые меры, рассказал пресс-секретарь дипмиссии  Алексей Маскалев.

"Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Беларуси троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ",

цитирует спикера ведомства "Интерфакс".

В письме содержится лишь информация о том, что задержанным инкриминируют дачу взятки. Каких-либо деталей о том, на каком основании они попали под подозрение, не приводится. 

Буквально на днях, 4 мая, говорилось об аресте гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова, который якобы замешан в коррупционном скандале. Его, наоборот, подозревают в получении взятки. По версии правоохранителей, он предложил содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Свои услуги оценил в 15 тыс. евро. 

Ксения АНДРЕЕВА
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