Задержанные попали под подозрение КГБ

Взяточничество стало причиной, по которой граждане РФ попали под стражу. Троих россиян задержали сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

Об этом рассказали в нашем посольстве в Минске, куда поступило соответствующее извещение. Российские дипломаты уже приняли необходимые меры, рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

"Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Беларуси троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ",

– цитирует спикера ведомства "Интерфакс".

В письме содержится лишь информация о том, что задержанным инкриминируют дачу взятки. Каких-либо деталей о том, на каком основании они попали под подозрение, не приводится.

Буквально на днях, 4 мая, говорилось об аресте гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова, который якобы замешан в коррупционном скандале. Его, наоборот, подозревают в получении взятки. По версии правоохранителей, он предложил содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Свои услуги оценил в 15 тыс. евро.