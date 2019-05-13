В классе не могли поверить, что веселый подросток способен прийти с пистолетом

ЧП в казанской гимназии, где ученик взял в заложники свой класс, обошлось без пострадавших, за исключением учителя, которой стало очень плохо после всего произошедшего. Одноклассники возмутителя спокойствия рассказали, что ей досталось больше остальных.

Как сообщила одна из учениц, оказавшихся среди заложников, парень опоздал на урок и начал объясняться, что был в больнице. Он сказал, что в доказательство достанет из рюкзака медицинскую справку. Но вместо документа он вынул из сумки пневматический пистолет и нож и продемонстрировал их всем присутствовавшим.

Дальше молодой человек решить показать свою власть над преподавателем. Угрожая женщине, он велел ей встать из-за стола и подойти к доске, рассказала девушка телеканалу "360". По словам другого ученика, чья сестра оказалась среди заложников, подросток выстрелил в нее, но не попал, передает "Говорит Москва". Тем не менее у нее на почве испуга заболело сердце, понадобилась помощь медиков.

Все это происходило на глазах одноклассников, которые не могли поверить в то, что парень способен на такое. В классе его знали как остроумного и смешного подростка, пишет Тelegram-канал Baza. У некоторые из девушек, наблюдавших за происходящим, даже началась легкая истерика, плач.

Что интересно, версия конфликта между учеником и учителям не прозвучала. Зато была озвучена другая – безответная любовь. Как утверждает Baza, парень пытался добиться расположения одноклассницы, но та его отвергала, считая трусом и неспособным "ни на что крутое". Возможно, что парень пытался произвести на нее впечатления захватом в заложники целого класса.