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Из-за сломавшегося на станции "Альтуфьево" поезда движение в область заблокировано. В туннеле встали еще два состава с пассажирами. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Между тем в Twitter метрополитена Москвы сообщается, что неисправный поезд уже чинят и он скоро отправится.
Уже производится ремонт остановившегося поезда. Он скоро отправится. Извините за причиненные неудобства.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.
Из сломавшегося состава уже эвакуировали людей, передает информагентство. Поезд отбуксировали со станции "Алтуфьево". Людей из застрявших в туннеле составов отправят на станцию "Бибирево".
"...причина остановки движения – техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения", – говорится в Twitter "Московского транспорта".
Мосметро: причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения.— Московский транспорт (@DtRoad) 23 мая 2019 г.
По последним данным, из тоннеля убрали все поезда с пассажирами. Видео появилось в соцсетях.
Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.
Сотрудники "Мосметро" чинят сломавшийся состав на станции.
"На участке "Отрадное"-"Алтуфьево" организовано челночное движение. Интервал около 12 минут", – сообщает Мосметро.
В 21:37 движение поездов возобновилось.
Напомним, подобная ситуация произошла в столичной подземке 21 мая между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".
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