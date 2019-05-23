На серой ветке застряли пассажиры

Из-за сломавшегося на станции "Альтуфьево" поезда движение в область заблокировано. В туннеле встали еще два состава с пассажирами. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Между тем в Twitter метрополитена Москвы сообщается, что неисправный поезд уже чинят и он скоро отправится.

Уже производится ремонт остановившегося поезда. Он скоро отправится. Извините за причиненные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

Из сломавшегося состава уже эвакуировали людей, передает информагентство. Поезд отбуксировали со станции "Алтуфьево". Людей из застрявших в туннеле составов отправят на станцию "Бибирево".

"...причина остановки движения – техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения", – говорится в Twitter "Московского транспорта".

Мосметро: причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения. — Московский транспорт (@DtRoad) 23 мая 2019 г.

По последним данным, из тоннеля убрали все поезда с пассажирами. Видео появилось в соцсетях.

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

Сотрудники "Мосметро" чинят сломавшийся состав на станции.

"На участке "Отрадное"-"Алтуфьево" организовано челночное движение. Интервал около 12 минут", – сообщает Мосметро.



В 21:37 движение поездов возобновилось.

Напомним, подобная ситуация произошла в столичной подземке 21 мая между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".