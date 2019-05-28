В Косово задержали россиянина

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Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина
Михаила Краснощенкова. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
"В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы", – цитирует Вучича РИА "Новости".
Ранее сербский лидер привел в полную боевую готовность Вооруженные силы страны, после чего в населенных сербами районах Северного Косово прошла серия арестов.
Посольство РФ в Сербии потребовало немедленного освободить российского сотрудника миссии ООН, передает RT.
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