Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Косово задержали россиянина

Фото: www.globallookpress.com
Гражданин РФ оказался сотрудником международной миссии

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина Михаила Краснощенкова. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы", – цитирует Вучича РИА "Новости".

Ранее сербский лидер привел в полную боевую готовность Вооруженные силы страны, после чего в населенных сербами районах Северного Косово прошла серия арестов.

Посольство РФ в Сербии потребовало немедленного освободить российского сотрудника миссии ООН, передает RT.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Наглость – замена счастью": в Киеве собрались за арестованными моряками и кораблями

Незалежная готовится встречать провокаторов

С "Союзом" случилось ЧП

Инцидент запечатлели на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей