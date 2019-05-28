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Армия Сербии готова стрелять

Фото: commons.wikimedia.org
В войсках объявлена тревога

Президент Сербии Александр Вучич приказал Вооруженным силам страны перейти в режим полной боевой готовности после сообщений о действиях албанской полиции Косово на севере Республики. Такое объявление прошло во вторник, 28 мая, по каналу Национального телевидения Сербии.

Ранее стало известно, что косовский полицейский спецназ появился в населенных сербами районах Северного Косова и арестовал несколько человек. Это вызвало возмущение местных жителей. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и начало возводить баррикады, слышны выстрелы, передает ТАСС.

В Косово утверждают, что затеяли спецоперацию в рамках борьбы с контрабандой и организованной преступностью, сообщает AP со ссылкой на премьер-министра Косово Рамуша Харадиная.

Фото: www.globallookpress.com

Однако сербские власти уверены, что такими действиями полиция непризнанного Косово пытается запугать и изгнать сербов из бывших сербских провинций – Северного Косово и Метохии, где преобладает албанское население.

Косово провозгласило независимость от Сербии после вооруженного вмешательства НАТО в 1999 году. Белград отказывается признать косовский суверенитет. В понедельник, 27 мая, выступая перед парламентом, Вучич согласился, что у сербских властей нет контроля над Косово, и выступил за налаживание отношений с властями отделившихся территорий, передает РИА "Новости". Однако предупредил, что ущемления прав сербов и насилия над ними он не допустит.

Фоторепортаж
Политика Белграда губит Сербию
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP ©
Николай ВИКТОРОВ
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