Опубликованы страшные кадры убийства спецназовца в Подмосковье

Нибиру
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В Сети появились кадры убийства экс-спецназовца. Камера наружного наблюдения сняла момент смерти молодого парня.
На видео видно, как на улицу выбегают разъяренные мужчины и начинают драться. В этот момент мимо проходил спецназовец со своей девушкой. Он ввязался в потасовку, пишет "Пятый канал"
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