Опубликованы страшные кадры убийства спецназовца в Подмосковье

На кадрах видна толпа агрессивных людей

В Сети появились кадры убийства экс-спецназовца. Камера наружного наблюдения сняла момент смерти молодого парня.

На видео видно, как на улицу выбегают разъяренные мужчины и начинают драться. В этот момент мимо проходил спецназовец со своей девушкой. Он ввязался в потасовку, пишет "Пятый канал"







