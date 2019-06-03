Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-спецназовца в Красногорске зарезал шашлычник

Фото: www.globallookpress.com
Убийцу показали на видео

Вонзивший в сердце ветерана боевых действий нож скрылся. Не только с места преступления. Сразу же после ночных событий подозреваемый в убийстве экс-спецназовца покинул Россию.

Известно, что сразу же после потасовки он незамедлительно отправился в аэропорт, откуда ранним утром вылетел в Ереван. Борт поднялся в небо ровно в 6:20, информирует Telegram-канал "112". По его данным, убийца работал шашлычником. 

Видео с участием предполагаемого палача есть в Сети. На кадрах он угрожает "оператору".

"Я сейчас с ноги вышибу ваш телефон!"

пообещал он. Однако, узнав, что съемка в "стрим идет", передумал. 

Ранее следствие установило личности участников драки. После обысков в их домах собраны вещественные доказательства.

Напомним, бывший боец спецназа ГРУ погиб ночью 1 июня, пытаясь защитить от толпы мужчину. ЧП произошло в одном из кафе Красногорска. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей