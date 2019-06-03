Экс-спецназовца в Красногорске зарезал шашлычник

Убийцу показали на видео

Вонзивший в сердце ветерана боевых действий нож скрылся. Не только с места преступления. Сразу же после ночных событий подозреваемый в убийстве экс-спецназовца покинул Россию.

Известно, что сразу же после потасовки он незамедлительно отправился в аэропорт, откуда ранним утром вылетел в Ереван. Борт поднялся в небо ровно в 6:20, информирует Telegram-канал "112". По его данным, убийца работал шашлычником.

Видео с участием предполагаемого палача есть в Сети. На кадрах он угрожает "оператору".

"Я сейчас с ноги вышибу ваш телефон!"

– пообещал он. Однако, узнав, что съемка в "стрим идет", передумал.

Ранее следствие установило личности участников драки. После обысков в их домах собраны вещественные доказательства.

Напомним, бывший боец спецназа ГРУ погиб ночью 1 июня, пытаясь защитить от толпы мужчину. ЧП произошло в одном из кафе Красногорска.