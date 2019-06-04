Сотрудники правоохранительных органов выясняют роли задержанных в этом преступлении

Следственный комитет РФ сообщил о том, что двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ, которого зарезали 1 июня в Красногорске, взяли под стражу. Правоохранители провели обыски в их квартирах.

Как сообщается на сайте ведомства, все участники преступления установлены, с некоторыми работают следователи. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", 50 свидетелей допросили.

Ночью 1 июня погибший вмешался в драку, чтобы защитить мужчину, которого неизвестные избивали около одного из кафе Красногорска. Однако ветерана боевых действий ранили ножом в сердце, и он скончался. Злоумышленник, который нанес эту травму, несовместимую с жизнью, скрылся и покинул Россию в ту же ночь.