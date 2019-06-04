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Почти сто тонн белорусских яблок отправили в утиль

Контрабандный груз задержали в Псковской области

Наливные плоды пытались провезти без документов. Но сотрудников Пограничного управления ФСБ, Псковской таможни и инспекторов Россельхознадзора не проведешь. 

Они остановили в Усвятском районе два подозрительный автомобиля, которые намеревались миновать фитосанитарные посты. В большегрузах обнаружено более 43 тонн яблок, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.   

Следующий инцидент произошел в районе деревни Долосцы Себежского района. Также были задержаны две машины. Водитель одной из них предоставил документы на ввоз косметики, уточняет FlashNord

На самом же деле грузовики перевозили 41,6 тонны яблок и 147,5 килограмма овсяных хлопьев. Нарушителей оштрафовали, изъятую продукцию уничтожили. 

Ксения АНДРЕЕВА
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