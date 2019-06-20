На борту находилось 122 человека

В индонезийском городе Бандунг "Боинг" 737-800, принадлежащий малайзийской компании Malindo Air, оказался в опасной ситуации перед взлетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта.

О ЧП сообщила сама авиакомпания на официальном сайте. Всех людей эвакуировали из самолета. Представители Malindo Air заявили, что тут же занялись вопросом транспортировки пассажиров, отметив, что их безопасность является приоритетом.

В последнее время к самолетам Boeing приковано пристальное внимание всего мира из-за участившихся авиакатастроф и ЧП. Так, например, в мае 2019-го во Флориде Boeing 737 также выкатился за пределы ВВП и упал в воду.