Нибиру
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В индонезийском городе Бандунг "Боинг" 737-800, принадлежащий малайзийской компании Malindo Air, оказался в опасной ситуации перед взлетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта.
О ЧП сообщила сама авиакомпания на официальном сайте. Всех людей эвакуировали из самолета. Представители Malindo Air заявили, что тут же занялись вопросом транспортировки пассажиров, отметив, что их безопасность является приоритетом.
В последнее время к самолетам Boeing приковано пристальное внимание всего мира из-за участившихся авиакатастроф и ЧП. Так, например, в мае 2019-го во Флориде Boeing 737 также выкатился за пределы ВВП и упал в воду.
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