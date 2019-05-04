В США рухнул самолет

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Во Флориде за пределы ВПП выкатился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 143 человека.
Воздушный лайнер после приземления упал в реку. К счастью, никто не погиб. Шериф города добавил, что госпитализирован 21 пассажир, однако критических травм ни у кого нет.
Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.
В данный момент уточняются причины произошедшего.
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