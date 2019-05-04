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В США рухнул самолет

Лайнер оказался в воде

Во Флориде за пределы ВПП выкатился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 143 человека.

Воздушный лайнер после приземления упал в реку. К счастью, никто не погиб. Шериф города добавил, что госпитализирован 21 пассажир, однако критических травм ни у кого нет.

В данный момент уточняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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