В США рухнул самолет

Во Флориде за пределы ВПП выкатился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 143 человека.

Воздушный лайнер после приземления упал в реку. К счастью, никто не погиб. Шериф города добавил, что госпитализирован 21 пассажир, однако критических травм ни у кого нет.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq