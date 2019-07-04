Попали под ураган: в Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

Жители столицы госпитализированы

В Москве четыре человека получили травмы из-за сильного урагана. Одного придавило дорожным знаком, остальные оказались под упавшими деревьями, передает "Пятый канал".

Отмечается, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Утро сообщало, что весь день в столице будет сильный порывистый ветер. В связи с ухудшившимися погодными условиями МЧС советует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям – не парковать автомобили около деревьев.