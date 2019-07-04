Непогода бушует: москвичей предупредили об опасности

Весь день в столице будет сильный порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, с 4 июня с 9:00 до 21:00 в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям советуют парковать автомобили вдали от деревьев.

Как сообщает "Вечерняя Москва", 4 июля столбики термометров поднимутся не выше +17–18 °C . Атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба.